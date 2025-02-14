Вэнс заявил о готовности приехать в Москву для проведения переговоров по Украине
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности приехать в Москву для проведения переговоров относительно российско-украинского конфликта, трансляция ведется на сайте конференции.
Вэнс также заявил, что уверен в том, что США смогут договориться о завершении военных действий на Украине.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 14 по 16 февраля. Это ежегодный форум, который с 1963 г. собирает политиков, дипломатов, военных и экспертов для обсуждения вопросов международной безопасности.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.
13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников писала, что Путин и Трамп, вероятно, попытаются заключить сделку по Украине к Пасхе, которая в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.