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Вэнс заявил о готовности приехать в Москву для проведения переговоров по Украине

Ведомости

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности приехать в Москву для проведения переговоров относительно российско-украинского конфликта, трансляция ведется на сайте конференции.

Вэнс также заявил, что уверен в том, что США смогут договориться о завершении военных действий на Украине.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 14 по 16 февраля. Это ежегодный форум, который с 1963 г. собирает политиков, дипломатов, военных и экспертов для обсуждения вопросов международной безопасности.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.

13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников писала, что Путин и Трамп, вероятно, попытаются заключить сделку по Украине к Пасхе, которая в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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