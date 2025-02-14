Вэнс заявил о готовности приехать в Москву для проведения переговоров по Украине

13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников писала, что Путин и Трамп, вероятно, попытаются заключить сделку по Украине к Пасхе, которая в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.