Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16

Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16, говорил в конце мая глава Пентагона Ллойд Остин. Именно эти страны, по данным Politico, могут передать истребители Киеву. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что поставки F-16 могут начаться до конца 2023 г. При этом в середине июля директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что поставка произведенных в США истребителей F-16 на Украину сейчас является несвоевременной. Такую оценку он связал в том числе с обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны, которыми обладают Вооруженные силы России.