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Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16

Ведомости

Украина получит американские истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.

Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16, говорил в конце мая глава Пентагона Ллойд Остин. Именно эти страны, по данным Politico, могут передать истребители Киеву. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что поставки F-16 могут начаться до конца 2023 г. При этом в середине июля директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что поставка произведенных в США истребителей F-16 на Украину сейчас является несвоевременной. Такую оценку он связал в том числе с обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны, которыми обладают Вооруженные силы России.

Российские власти заявляли, что передача Киеву истребителей не изменит ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет воспринимать передачу истребителей как ядерную угрозу, поскольку эти самолеты могут быть оборудованы для применения ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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