Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16
Украина получит американские истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.
Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16, говорил в конце мая глава Пентагона Ллойд Остин. Именно эти страны, по данным Politico, могут передать истребители Киеву. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что поставки F-16 могут начаться до конца 2023 г. При этом в середине июля директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что поставка произведенных в США истребителей F-16 на Украину сейчас является несвоевременной. Такую оценку он связал в том числе с обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны, которыми обладают Вооруженные силы России.
Российские власти заявляли, что передача Киеву истребителей не изменит ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет воспринимать передачу истребителей как ядерную угрозу, поскольку эти самолеты могут быть оборудованы для применения ядерного оружия.