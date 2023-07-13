Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

Лавров напомнил, что условия применения ядерного оружия Россией определены Военной доктриной, согласно которой российская сторона может применить ядерное оружие в нескольких случаях. В частности, это может произойти, если поступит достоверная информация о пуске баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны, произойдет воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также если случится агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.