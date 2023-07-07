Газета
Политика

В Белом доме допустили передачу Украине F-16 до завершения конфликта

Ведомости

Истребители F-16 могут быть переданы Украине до завершения конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. 

«F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что боевые действия закончатся гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», – сказал Кирби. 

В середине июня генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал называть сроки поставок истребителей, отметив, что все будет зависеть от обучения пилотов и обстановки в зоне конфликта. 23 июня издание Politico сообщило, что поставки истребителей могут начаться в 2024 г., но когда именно, пока неизвестно. По данным издания, истребители Украине могут передать Нидерланды и Дания.

В Киеве рассчитывают получить первые F-16 до конца 2023 г. По словам руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, почти все страны авиационной коалиции заявили о готовности отправить Украине истребители F-16.

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Подготовка украинских летчиков уже началась в нескольких странах. 

Российские власти отмечали, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 16 июня на пленарном заседании ПМЭФа президент России Владимир Путин подчеркнул, что попавшие на Украину истребители будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных