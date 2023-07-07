В Белом доме допустили передачу Украине F-16 до завершения конфликта
Истребители F-16 могут быть переданы Украине до завершения конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
«F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что боевые действия закончатся гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», – сказал Кирби.
В середине июня генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал называть сроки поставок истребителей, отметив, что все будет зависеть от обучения пилотов и обстановки в зоне конфликта. 23 июня издание Politico сообщило, что поставки истребителей могут начаться в 2024 г., но когда именно, пока неизвестно. По данным издания, истребители Украине могут передать Нидерланды и Дания.
В Киеве рассчитывают получить первые F-16 до конца 2023 г. По словам руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, почти все страны авиационной коалиции заявили о готовности отправить Украине истребители F-16.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Подготовка украинских летчиков уже началась в нескольких странах.
Российские власти отмечали, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 16 июня на пленарном заседании ПМЭФа президент России Владимир Путин подчеркнул, что попавшие на Украину истребители будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.