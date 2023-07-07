В Белом доме допустили передачу Украине F-16 до завершения конфликта

«F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что боевые действия закончатся гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», – сказал Кирби.