Украина рассчитывает получить первые F-16 до конца года
Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться до конца 2023 г. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года», – сообщил Ермак изданию «РБК-Украина».
Он отметил, что почти все страны авиационной коалиции заявили о готовности отправить Украине истребители F-16. Часть из них, по словам Ермака, может сделать это до конца 2023 г. Другие страны решают технические вопросы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал называть сроки поставок истребителей, отметив, что все будет зависеть от обучения пилотов и обстановки в зоне конфликта. 23 июня издание Politico сообщило, что поставки истребителей могут начаться в 2024 г., но когда именно, пока неизвестно. По данным издания, истребители Украине могут передать Нидерланды и Дания.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Подготовка украинских летчиков уже началась в нескольких странах.
Российские власти заявляли, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил, что попавшие на Украину истребители будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.