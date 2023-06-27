Украина рассчитывает получить первые F-16 до конца года

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал называть сроки поставок истребителей, отметив, что все будет зависеть от обучения пилотов и обстановки в зоне конфликта. 23 июня издание Politico сообщило, что поставки истребителей могут начаться в 2024 г., но когда именно, пока неизвестно. По данным издания, истребители Украине могут передать Нидерланды и Дания.