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Столтенберг сообщил об опустошении складов НАТО

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об опустошении складов оружия и боеприпасов альянса. Об этом он заявил на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», – сказал генсек (цитата по ТАСС).

В середине февраля Столтенберг заявил, что западные страны не успевают производить снаряды для Украины. 10 января он также сообщил, что союзники по НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине.

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Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С этого момента на поставки вооружений Украине США выделили в общей сложности $37,3 млрд. 19 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что не будет блокировать поставки истребителей F-16 на Украину.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня заявил, что та же судьба, что и поставляемые Украине танки, ждет истребители F-16 в случае поставок Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных