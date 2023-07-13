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В США назвали передачу Украине истребителей F-16 несвоевременной

Ведомости

Поставка произведенных в США истребителей F-16 на Украину в настоящий момент является несвоевременной, рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.

«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», – пояснил представитель американского военного ведомства (цитата оп «РИА Новости»).

Симс также добавил, что такая оценка связана в том числе с обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны, которыми обладают Вооруженные силы России.

Ранее по теме: Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

Ранее 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет воспринимать передачу истребителей F-16 Украине как ядерную угрозу, поскольку эти самолеты могут быть оборудованы для применения ядерного оружия.

16 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что попавшие на Украину истребители будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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