В США назвали передачу Украине истребителей F-16 несвоевременной
Поставка произведенных в США истребителей F-16 на Украину в настоящий момент является несвоевременной, рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», – пояснил представитель американского военного ведомства (цитата оп «РИА Новости»).
Симс также добавил, что такая оценка связана в том числе с обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны, которыми обладают Вооруженные силы России.
Ранее 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет воспринимать передачу истребителей F-16 Украине как ядерную угрозу, поскольку эти самолеты могут быть оборудованы для применения ядерного оружия.
16 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что попавшие на Украину истребители будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.