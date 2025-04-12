ВСУ сообщили о гибели в бою пилота F-16

4 августа 2024 г. The Economist писал, что Украине передали первую партию из 10 истребителей F-16, тогда же президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила первую поставку от партнеров на Западе. 20 марта текущего года Зеленский сообщил о поступлении нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В том же месяце представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат говорил украинскому изданию «Новости.Live», что переданные Украине F-16 уступают российским Су-35. По его словам, F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими Су-35 в воздушном пространстве один на один, а украинским военным приходится использовать комплексный подход с привлечением наземных систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций (РЛС) самолетов и средств поражения – ракет класса «воздух – воздух».