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ВСУ сообщили о гибели в бою пилота F-16

Ведомости

При выполнении боевого задания погиб пилот самолета F-16 Павел Иванов, сообщил Telegram-канал воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстоятельства гибели пилота устанавливает межведомственная комиссия, добавили в воздушных силах.

4 августа 2024 г. The Economist писал, что Украине передали первую партию из 10 истребителей F-16, тогда же президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила первую поставку от партнеров на Западе. 20 марта текущего года Зеленский сообщил о поступлении нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В том же месяце представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат говорил украинскому изданию «Новости.Live», что переданные Украине F-16 уступают российским Су-35. По его словам, F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими Су-35 в воздушном пространстве один на один, а украинским военным приходится использовать комплексный подход с привлечением наземных систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушных радаров, бортовых радиолокационных станций (РЛС) самолетов и средств поражения – ракет класса «воздух – воздух».

3 апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на Украину готовятся к отправке дополнительные истребители-бомбардировщики F-16.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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