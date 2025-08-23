Спецпосланник Трампа Кит Келлог 24–25 августа посетит Украину
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину 24–25 августа, сообщил украинский телеканал «Суспiльне» со ссылкой на информированный источник.
Келлог посетит Киев по случаю Дня независимости, который отмечается в республике 24 августа. Ожидается, что он примет участие в торжествах, посвященных празднику, и встретится с украинским руководством.
В предыдущий раз Келлог посещал Киев 14 июля. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны должны были обсудить вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между США и Украиной. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие усилий Келлога по посредничеству в рамках урегулирования конфликта Москвы и Киева очень важно.