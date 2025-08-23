20 августа директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что страна больше всех в Европейском союзе (ЕС) пострадала из-за прекращения экономических связей с Москвой. По его словам, финские экспорт и экономика были зависимы от России. В связи с этим внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной работе компаний в стране. Ромакканиеми подчеркнул, что если если Россия и Украина придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии, поскольку «это вернуло бы доверие, инвестиции и предсказуемость». Он добавил, что экономика страны в этом остро нуждается.