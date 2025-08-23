Стубб: отношения между Финляндией и РФ перестроятся после окончания конфликта
После окончания украинского конфликта Финляндия будет заново выстраивать отношения с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью Yle.
Он отметил, что из-за географического расположения история Финляндии и ее будущее связано с Россией. Стубб подчеркнул, что сейчас между странами нет выстроенных отношений, но после окончания конфликта на Украине они могут возобновиться. Он добавил, что Хельсинки будет строить их практично и прагматично.
20 августа директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что страна больше всех в Европейском союзе (ЕС) пострадала из-за прекращения экономических связей с Москвой. По его словам, финские экспорт и экономика были зависимы от России. В связи с этим внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной работе компаний в стране. Ромакканиеми подчеркнул, что если если Россия и Украина придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии, поскольку «это вернуло бы доверие, инвестиции и предсказуемость». Он добавил, что экономика страны в этом остро нуждается.