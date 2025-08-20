Финляндия назвала себя главной жертвой разрыва отношений ЕС с Россией
Финляндия больше всех в Европейском союзе (ЕС) пострадала из-за прекращения экономических связей с Москвой. Такое мнение выразил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми, его слова передает сайт организации.
По его словам, финские экспорт и экономика были зависимы от России. В связи с этим внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной работе компаний в стране.
Ромакканиеми подчеркнул, что если если Россия и Украина придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии, поскольку «это вернуло бы доверие, инвестиции и предсказуемость». Он добавил, что экономика страны в этом остро нуждается.
«Условия мира напрямую влияют на нашу безопасность, нашу экономику и наше благосостояние», – отметил директор Центральной торговой палаты Финляндии.
Он также обратил внимание на то, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, а также переговоры главы Украины Владимира Зеленского с американским и европейскими лидерами являются первыми шагами к изучению возможностей достижения мира.
В ноябре 2024 г. «РИА Новости» писало, что после закрытия Финляндией сухопутной границы с Россией объем торговли между двумя странами снизился почти на треть. С января по сентябрь объемы торговли РФ и Финляндии составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше в годовом исчислении. Импорт финнами товаров из России сократился на 25% за год, составив 685,5 млн евро, а экспорт снизился до 275,1 млн евро (в 1,7 раза).
15 августа в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. 18 августа Трамп принял Зеленского в Белом доме, а затем провел совместную встречу с ним и лидерами европейских стран, в том числе с президентом Финляндии Александром Стуббом. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что готовит встречу Путина и Зеленского, после которой планируется трехсторонний саммит с его участием.