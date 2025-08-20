Финляндия назвала себя главной жертвой разрыва отношений ЕС с Россией

В ноябре 2024 г. «РИА Новости» писало, что после закрытия Финляндией сухопутной границы с Россией объем торговли между двумя странами снизился почти на треть. С января по сентябрь объемы торговли РФ и Финляндии составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше в годовом исчислении. Импорт финнами товаров из России сократился на 25% за год, составив 685,5 млн евро, а экспорт снизился до 275,1 млн евро (в 1,7 раза).