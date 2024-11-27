Торговля России и Финляндии упала на треть после закрытия границы

В конце ноября 2023 г. финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». В пограничной службе республики поясняли, что мера связана с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создать угрозу нацбезопасности Финляндии. С 15 апреля для туристов также закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.