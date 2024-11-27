Торговля России и Финляндии упала на треть после закрытия границы
После закрытия Финляндией сухопутной границы с Россией объем торговли между двумя странами снизился почти на треть, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.
С января по сентябрь объемы торговли РФ и Финляндии составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше в годовом исчислении. Импорт финнами товаров из России сократился на 25% за год, составив 685,5 млн евро, а экспорт снизился до 275,1 млн евро (в 1,7 раза).
В число самых востребованных российских товаров для Финляндии вошел никель – на него финская сторона потратила 509,1 млн евро, а также продукты неорганической химии (52,3 млн евро), различное оборудование ($50,6 млн), газ ($25,2 млн) и удобрения – ($14,4 млн). Что касается экспорта, то здесь главными наиболее значимыми товарами стали медь (152,3 млн евро), алюминий (23,3 млн евро), различные продукты химической промышленности (15,8 млн евро), оборудование (11,4 млн евро) и белковые вещества (8,9 млн евро).
12 ноября ТАСС со ссылкой на проект программы развития Восточной Финляндии писал, что финские власти предложили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией регионах на фоне закрытия границы. В зоне будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки.
В конце ноября 2023 г. финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». В пограничной службе республики поясняли, что мера связана с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создать угрозу нацбезопасности Финляндии. С 15 апреля для туристов также закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.