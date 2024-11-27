Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Торговля России и Финляндии упала на треть после закрытия границы

Ведомости

После закрытия Финляндией сухопутной границы с Россией объем торговли между двумя странами снизился почти на треть, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

С января по сентябрь объемы торговли РФ и Финляндии составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше в годовом исчислении. Импорт финнами товаров из России сократился на 25% за год, составив 685,5 млн евро, а экспорт снизился до 275,1 млн евро (в 1,7 раза).

В число самых востребованных российских товаров для Финляндии вошел никель – на него финская сторона потратила 509,1 млн евро, а также продукты неорганической химии (52,3 млн евро), различное оборудование ($50,6 млн), газ ($25,2 млн) и удобрения – ($14,4 млн). Что касается экспорта, то здесь главными наиболее значимыми товарами стали медь (152,3 млн евро), алюминий (23,3 млн евро), различные продукты химической промышленности (15,8 млн евро), оборудование (11,4 млн евро) и белковые вещества (8,9 млн евро).

12 ноября ТАСС со ссылкой на проект программы развития Восточной Финляндии писал, что финские власти предложили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией регионах на фоне закрытия границы. В зоне будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки.

В конце ноября 2023 г. финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». В пограничной службе республики поясняли, что мера связана с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создать угрозу нацбезопасности Финляндии. С 15 апреля для туристов также закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных