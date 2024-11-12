Финляндия может создать ОЭЗ в приграничных с Россией районах
Власти Финляндии предложили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией регионах на фоне закрытия границы. Это следует из проекта программы развития Восточной Финляндии, представленного правительством страны, пишет ТАСС.
ОЭЗ предлагается установить преимущественно в Восточной Финляндии, регионы которой пострадали от отсутствия туристов в связи с закрытием границ. Среди таких регионов – Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия и Кайнуу.
В зоне будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки.
Кроме того, правительство предложило увеличить строительство ветряных электростанций, инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и др. Реализация программы может начаться с 2025 г. и продолжится до 2027 г.
Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп» 24 ноября 2023 г. Финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что угроза нелегальной миграции на российско-финской границе, по версии властей Финляндии, все еще сохраняется. При этом Финляндия рассматривает эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией предстоящей зимой, говорилось в материале.