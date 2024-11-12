Финляндия может создать ОЭЗ в приграничных с Россией районах

Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп» 24 ноября 2023 г. Финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.