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Финляндия может создать ОЭЗ в приграничных с Россией районах

Ведомости

Власти Финляндии предложили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией регионах на фоне закрытия границы. Это следует из проекта программы развития Восточной Финляндии, представленного правительством страны, пишет ТАСС.

ОЭЗ предлагается установить преимущественно в Восточной Финляндии, регионы которой пострадали от отсутствия туристов в связи с закрытием границ. Среди таких регионов – Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия и Кайнуу.

В зоне будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки.

Кроме того, правительство предложило увеличить строительство ветряных электростанций, инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и др. Реализация программы может начаться с 2025 г. и продолжится до 2027 г.

Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп» 24 ноября 2023 г. Финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что угроза нелегальной миграции на российско-финской границе, по версии властей Финляндии, все еще сохраняется. При этом Финляндия рассматривает эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией предстоящей зимой, говорилось в материале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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