Средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников над регионами РФ за два часа
Средства противовоздушной обороны (ПВО) днем 23 августа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа в небе над четырьмя российскими регионами, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
В период с 12:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали восемь дронов над территорией Брянской области, семь было сбито в небе над Смоленской областью. Еще три беспилотника обнаружили над территорией Курской области, а два БПЛА – над территорией Калужской области, говорится в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз дважды днем сообщал об уничтожении украинских дронов. Сначала, по его словам, было сбито девять БПЛА, затем ПВО ликвидировали еще 12 аппаратов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В Калужской области был уничтожен один БПЛА над территорией Кировского района, сообщил губернатор Владислав Шапша.