Средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников над регионами РФ за два часа

В период с 12:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали восемь дронов над территорией Брянской области, семь было сбито в небе над Смоленской областью. Еще три беспилотника обнаружили над территорией Курской области, а два БПЛА – над территорией Калужской области, говорится в сообщении.