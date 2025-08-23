В Ленинградской области уничтожили беспилотник

Дрозденко днем 23 августа предупредил, что в воздушное пространство региона «возможен заход БПЛА». Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона, сообщил он. В то же время Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропорту «Пулково». По данным на 15:30 мск, меры еще действуют. В воздушной гавани предупредили о возможных корректировках расписания в связи с временными ограничениями.