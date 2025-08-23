В аэропорту «Пулково» временно ограничили полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Пулково», меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кореняко написал о введении ограничений в 14:29 мск. До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что в воздушное пространство региона «возможен заход БПЛА». Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона, добавил он.
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 23 августа уничтожили семь украинских беспилотников. Четыре воздушные цели были сбиты над территорией Ростовской области. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью.