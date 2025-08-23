В аэропорту «Пулково» временно ограничили полеты

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 23 августа уничтожили семь украинских беспилотников. Четыре воздушные цели были сбиты над территорией Ростовской области. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью.