Лавров созвонился с министром иностранных дел Азербайджана
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе вопросы региональной и международной безопасности. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.
Министры 23 августа обсудили ряд вопросов повестки дня азербайджано-российских отношений, а также различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Были затронуты и вопросы региональной и международной безопасности, говорится в сообщении.
По данным республиканского МИДа, Лавров и Байрамов обменялись мнениями по итогам прошедшего в Астрахани заседания межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами и высоко оценили его итоги.
22 августа вице-премьер республики Шахин Мустафаев в ходе заседания межправительственной комиссии заявил о готовности Азербайджана к развитию и углублению экономического сотрудничества с Россией по всем направлениям. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук также отмечал, что Баку и Москва наметили ориентиры для совместной работы, и подчеркнул важность развития транспортной связанности и сотрудничества в сфере энергетики. Россия, по его словам, уверенно находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана, на страну приходится 10% всего внешнеторгового товарооборота республики.