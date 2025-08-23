Зеленский исключил «дарение» территорий

Зеленский 21 августа заявил журналистам, что Украина не будет официально признавать потери территорий даже в случае их потенциального обмена. По этому вопросу, по словам главы государства, Киев ждет «конкретики» от Москвы. В тот же день помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской La Repubblica, что Киев готов признать ряд территорий «де-факто утраченными».