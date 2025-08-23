Зеленский исключил «дарение» территорий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен безвозмездно признавать территории, которые сейчас находятся под контролем РФ. Об этом он заявил на мероприятии в честь дня флага страны. Запись своей речи он опубликовал в Telegram-канале.
«Мы свою землю не подарим», – заявил он.
18 августа президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В процессе диалога последний не отвергал возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса.
Зеленский 21 августа заявил журналистам, что Украина не будет официально признавать потери территорий даже в случае их потенциального обмена. По этому вопросу, по словам главы государства, Киев ждет «конкретики» от Москвы. В тот же день помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской La Repubblica, что Киев готов признать ряд территорий «де-факто утраченными».
Заместитель министра иностранных дел республики Сергей Кислица говорил, что Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.