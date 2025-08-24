На Курской АЭС после атаки БПЛА загорелся трансформаторный блок
В 00:26 24 августа в районе Курской атомной электростанции средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. При падении произошла детонация боевой части дрона, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд станции. Жертвы и пострадавшие отсутствуют, сообщил оперштаб региона.
По информации пресс-службы Курской АЭС, возникшее локальное возгорание было оперативно ликвидировано силами пожарных подразделений. Мощность третьего энергоблока была снижена на 50%. Уровень радиационного фона на территории промплощадки станции и в прилегающей зоне остался в пределах нормы и соответствует естественным природным показателям.
В настоящий момент на Курской АЭС функционируют три энергоблока. Четвертый энергоблок находится в состоянии планового ремонта. Первый и второй энергоблоки работают в режиме без выдачи генерации в энергосистему.
11 июля Киев предпринял атаку с помощью дрона-камикадзе на здание администрации в Энергодаре – городе-спутнике Запорожской АЭС. В тот момент здание пустовало, ему были причинены незначительные повреждения. Обошлось без возгорания.