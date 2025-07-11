Украинский дрон ударил по кровле администрации в Энергодаре

С 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны РФ. Из них 53 пришлись на Курскую область. Еще 19 беспилотников были ликвидированы в Брянской области, 15 – в Смоленской, 14 – в Белгородской. В небе над Тульской областью российские военные сбили 13 БПЛА, а над территориями Орловской области и Московского региона – по 11. Семь воздушных целей были нейтрализованы над Крымом, по четыре – над Липецкой областью и над Черным морем. По два БПЛА были ликвидированы в Ростовской и Калужской областях.