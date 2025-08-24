Российские системы ПВО за шесть часов сбили над Россией 57 беспилотников
По данным Минобороны России, вечером 23 августа силами противовоздушной обороны было уничтожено пятьдесят семь беспилотных летательных аппаратов.
Как уточнило ведомство, воздушные цели были нейтрализованы над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской и Московской областей, а также над Чувашией и акваторией Черного моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в небе над регионом был сбит 21 беспилотник. По его информации, обошлось без разрушений и пострадавших.