Политика

Yonhap: около 30 военных КНДР пересекли границу Южной Кореи

Ведомости

Около 30 военнослужащих КНДР пересекли межкорейскую границу. Данную информацию распространило агентство Yonhap.

Сообщается, что со стороны Южной Кореи были произведены предупредительные выстрелы. Позднее Yonhap уточнило, что инцидент произошел 19 августа. Согласно данным агентства, северокорейские военные пересекли демаркационную линию с целью проведения строительных и ремонтных работ.

23 августа КНДР обвинила Южную Корею в «опасной провокации» на границе двух стран. По заявлению северокорейского командования, южнокорейские солдаты произвели более десяти предупредительных выстрелов в сторону военных КНДР, занимавшихся установкой пограничного заграждения. Генерал-лейтенант Корейской народной армии Ко Ён Чхоль назвал эти действия заранее спланированной провокацией, направленной на развязывание конфликта.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил факт предупредительных выстрелов 19 августа. Инцидент произошел после кратковременного нарушения демилитаризованной зоны северокорейскими военными, которые вскоре отошли на исходные позиции.

