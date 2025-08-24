Yonhap: около 30 военных КНДР пересекли границу Южной Кореи

23 августа КНДР обвинила Южную Корею в «опасной провокации» на границе двух стран. По заявлению северокорейского командования, южнокорейские солдаты произвели более десяти предупредительных выстрелов в сторону военных КНДР, занимавшихся установкой пограничного заграждения. Генерал-лейтенант Корейской народной армии Ко Ён Чхоль назвал эти действия заранее спланированной провокацией, направленной на развязывание конфликта.