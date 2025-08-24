Великобритания расширит программу подготовки украинских военных
Великобритания расширит программу обучения украинских военных, чтобы помочь Киеву укрепить армию до предоставления гарантий безопасности от стран ЕС и США в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.
Программа Interflex, включающая боевую и командирскую подготовку, будет продлена как минимум до конца 2026 г., сообщило министерство обороны. Согласно информации Bloomberg, первый этап разрабатываемого пакета мер предусматривает усиление украинской армии за счет обучения и подкреплений. Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой преимущественно европейских войск, которые разместятся на Украине вдали от линии фронта. Другая часть плана включает американскую систему поддержки, которая обеспечит обмен разведданными, пограничный мониторинг, поставки вооружений и, возможно, противовоздушную оборону.
На сегодняшний день в Великобритании по программе Interflex прошли подготовку более 50 000 украинских рекрутов.
19 августа агентство Bloomberg сообщило, что 10 европейских стран сообщили о готовности направить свои войска на Украину в рамках мирного соглашения.