Великобритания расширит программу подготовки украинских военных

Программа Interflex, включающая боевую и командирскую подготовку, будет продлена как минимум до конца 2026 г., сообщило министерство обороны. Согласно информации Bloomberg, первый этап разрабатываемого пакета мер предусматривает усиление украинской армии за счет обучения и подкреплений. Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой преимущественно европейских войск, которые разместятся на Украине вдали от линии фронта. Другая часть плана включает американскую систему поддержки, которая обеспечит обмен разведданными, пограничный мониторинг, поставки вооружений и, возможно, противовоздушную оборону.