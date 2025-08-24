Норвегия выделила $695 млн на системы ПВО Patriot для Украины
Норвегия выделила около 7 млрд крон ($695 млн) на системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины, поставки в республику будут идти из Германии, сообщается на сайте минобороны Норвегии.
«Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем поставку на Украину мощных систем ПВО. Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за оборону страны и защиту гражданского населения от российских воздушных атак», – заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
Осло и Берлин профинансируют поставки двух систем Patriot, включая ракеты, говорится в сообщении. Кроме того, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО у немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.
14 июля американский президент Дональд Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут закупать у США оружие, а затем передавать Украине. Он говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить два комплекса ПВО Patriot, а Норвегия приобретет еще один в рамках сделки Вашингтона, НАТО и Киева.