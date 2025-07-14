Зеленский: Германия и Норвегия купят системы ПВО Patriot для Украины
Германия готова оплатить два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, Норвегия приобретет еще один в рамках сделки Вашингтона, НАТО и Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины», – сказал он.
14 июля американский президент Дональд Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут закупать у США оружие, а затем передавать Украине. Он говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия. Портал Axios со ссылкой на источник, в свою очередь, писал, что сделка коснется помощи в объеме около $10 млрд. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ФРГ снова становится опасной для России. Такое заявление он сделал на фоне выступления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в котором тот сказал, что немецкие солдаты готовы убивать российских военных.