Зеленский: Германия и Норвегия купят системы ПВО Patriot для Украины

14 июля американский президент Дональд Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут закупать у США оружие, а затем передавать Украине. Он говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия. Портал Axios со ссылкой на источник, в свою очередь, писал, что сделка коснется помощи в объеме около $10 млрд. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину.