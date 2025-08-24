МАГАТЭ заявило об отсутствии подтверждения данных об атаке на Курскую АЭС
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) из информации в СМИ известно о последствиях атаки на Курскую АЭС, но независимого подтверждения этого факта у агентства нет, говорится в сообщении организации в X.
«МАГАТЭ известно о сообщениях СМИ о возгорании трансформатора на Курской АЭС в России», – сообщило агентство.
Там отметили, что у МАГАТЭ нет «независимого подтверждения этих сообщений», но генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркивает, что «каждый ядерный объект должен быть всегда защищен».
Ночью 24 августа силы ПВО уничтожили над Курской АЭС украинский дрон, сообщал оперштаб региона. При падении произошла детонация боевой части беспилотника, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд станции и возгоранию. Из-за атаки блок № 3 был разгружен на 50%. Сейчас радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится в норме.