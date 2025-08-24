Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» занимал командную должность в ВСУ

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» занимал командную должность в ВСУСам он отвергает свою причастность к диверсии
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 г., заявил, что занимал тогда командную должность в вооруженных силах страны. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на материалы следствия.
«Я был командиром взвода с 2022 г. до декабря 2023 г. Тогда я был уволен», – сказал Кузнецов, согласно опубликованному отрывку из протокола допроса. При этом издание не уточняет, каким подразделением он командовал и какую именно должность занимал.
При этом мужчина отверг свою причастность ко взрыву «Северных потоков». Кузнецов на допросе настаивал, что во время инцидента был на территории Украины.
Сейчас Кузнецов находится под следствием в Италии, куда приехал на отдых из Киева на автомобиле Toyota Land Cruiser с украинскими номерами. По информации газеты Fatto Quotidiano, следователи нашли в машине нашли пять USB-флэшек и рукописный текст, который может быть инструкцией для их разблокировки. Следствие указало, что такое количество флэш-накопителей не типично для простого семейного путешествия.
Кузнецова задержали 21 августа в провинции Римини на основании европейского ордера на орест. Он сдался без сопротивления.
26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.