Министерство здравоохранения Газы: от голода умерли 289 палестинцев
В секторе Газа от голода умерли 289 человек, в том числе 115 детей. В частности, за последние сутки от нехватки продовольствия скончались восемь палестинцев, в том числе ребенок. Об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на директора министерства здравоохранения в секторе Газа Мунира аль-Бурша.
«Мы вынуждены действовать быстро, чтобы справиться с голодом, поскольку гуманитарная помощь должна быть масштабной. <...> То, что оккупационные силы препятствуют жителям в получении медицинской помощи, является недопустимым нарушением», – заявил аль-Бурша.
21 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа после объявления Израилем операции по захвату Газы. На следующий день в секторе Газа было впервые официально объявлено состояние катастрофического голода. Сообщалось, что ситуация достигла критического уровня, который фиксируется при одновременном превышении трех порогов: крайней нехватки продовольствия, острого недоедания и роста смертности.