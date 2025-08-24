Министерство здравоохранения Газы: от голода умерли 289 палестинцев

В секторе Газа от голода умерли 289 человек, в том числе 115 детей. В частности, за последние сутки от нехватки продовольствия скончались восемь палестинцев, в том числе ребенок. Об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на директора министерства здравоохранения в секторе Газа Мунира аль-Бурша.