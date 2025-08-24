Газета
Главная / Политика /

Лавров: у Зеленского не получится сместить фокус с запрета русского языка

Ведомости

У президента Украины Владимира Зеленского не получится сместить фокус с проблемы запрета русского языка и канонической Православной церкви, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще, это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь», – прокомментировал Лавров долженствующий план действий Киева.

21 августа агентство «Интерфакс-Украина» процитировало слова Зеленского, что Россия требует вернуть русский язык на Украину, чтобы усложнить процесс переговоров. Он подчеркнул, что государственным языком останется только украинский.

16 августа The New York Times писала, что президент РФ Владимир Путин во время разговора с лидером США Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык снова станет государственным на Украине. Путин также требует гарантий безопасности для православных церквей.

 

