Лавров: у Зеленского не получится сместить фокус с запрета русского языка

«Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще, это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь», – прокомментировал Лавров долженствующий план действий Киева.