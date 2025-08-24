ВС РФ поразили место хранения украинских ракет «Сапсан»

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Кроме того, поражены цех производства и склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах.