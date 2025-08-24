ВС РФ поразили место хранения украинских ракет «Сапсан»
Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан», сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Кроме того, поражены цех производства и склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах.
Минобороны сообщило, что по состоянию на 24 августа средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 172 БПЛА самолетного типа.
24 августа же российские военные взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области. Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», сообщали в оборонном ведомстве.