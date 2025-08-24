Израиль нанес авиаудары по столице Йемена
Израиль авиаударами атаковал районы йеменской столицы Саны, сообщает иранский телеканал Press TV, публикуя, как утверждается, кадры последствий израильских ударов.
«Израильская агрессия направлена на столицу Сану», – сообщает также телеканал Al-Masirah.
По его информации, Израиль нанес несколько авиаударов по электростанции Хизиз к югу от столицы.
Местные жители сообщили агентству Reuters, что удары были нанесены по району вблизи президентского комплекса и ракетных баз. Армия обороны Израиля пока не комментировала удары.
17 августа Израиль нанес удар по объекту инфраструктуры хуситов в Йемене. Удар в районе Саны был нанесен с расстояния 2000 км от Израиля. Атака стала ответом на «неоднократные нападения террористического режима хуситов» на Израиль и его граждан, включая запуски ракет и беспилотников, сообщала Армия обороны Израиля.