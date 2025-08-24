Израиль нанес авиаудары по столице Йемена

17 августа Израиль нанес удар по объекту инфраструктуры хуситов в Йемене. Удар в районе Саны был нанесен с расстояния 2000 км от Израиля. Атака стала ответом на «неоднократные нападения террористического режима хуситов» на Израиль и его граждан, включая запуски ракет и беспилотников, сообщала Армия обороны Израиля.