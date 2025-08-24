Израиль подтвердил нанесение авиаударов по столице Йемена
Удары по столице Йемена Сане были нанесены в ответ на неоднократные нападения хуситов в последние дни, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Президентский дворец в районе Саны расположен на территории военного объекта, откуда действуют военные силы террористического режима хуситов», – объяснили в ЦАХАЛ.
Ударам подверглись и электростанции Хизиз и Аср. По словам ЦАХАЛ, они служили важным источником энергии для военных целей. Такое использование электростанций, по словам Израиля, показывает, как хуситы используют гражданскую инфраструктуру в военных целях.
ЦАХАЛ предупредила, что будет противодействовать продолжающимся нападениям на Израиль и по-прежнему готова устранить любую угрозу гражданскому населению.
24 августа Израиль авиаударами атаковал районы йеменской столицы Саны. Местные жители сообщили агентству Reuters, что удары были нанесены по району вблизи президентского комплекса и ракетных баз.