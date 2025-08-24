Мединский: обменный фонд Украины приближается к нулю
У России остаются еще тысячи пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), а обменный фонд Украины сокращается, заявил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.
24 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146», сообщило Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев вернул украинских военных. В их числе солдаты ВСУ, нацгвардии и погранслужбы.
По словам Мединского, Киев вновь «отбирал» военнослужащих, на этот раз из числа 1000 пленных военнослужащих ВСУ, которые обращались к Зеленскому.
«Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Это хорошо. У нас же еще – тысячи пленных ВСУ», – написал он.
В предыдущий раз Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «84 на 84» 14 августа. Российские военнослужащие также переправлялись через территорию Белоруссии. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате этого обмена домой вернутся 59 жителей полуострова. Обмен состоялся благодаря договоренностям, достигнутым на третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом, который состоялся 23 июля в Стамбуле.