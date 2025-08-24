Дуров заявил о серьезном ущербе имиджу Франции из-за своего ареста
Арест предпринимателя Павла Дурова во Франции вызвал широкий резонанс и поставил под сомнение репутацию Франции как правового государства. Об этом заявил сам основатель Telegram в своем канале в мессенджере.
По словам Дурова, уголовное расследование против него продолжается уже год, однако следствие так и не смогло найти доказательств противоправных действий ни со стороны самого предпринимателя, ни его компании. Telegram, как утверждает основатель мессенджера, всегда работал в соответствии с отраслевыми стандартами модерации контента и оперативно реагировал на все официальные запросы французских властей.
Дуров отметил, что сам арест произошел из-за ошибки французских правоохранительных органов: до августа 2024 г. они нарушали французские и европейские законы, направляя запросы в Telegram в обход установленной правовой процедуры. Ситуация усугубилась тем, что Дурову до сих пор приходится каждые 14 дней возвращаться во Францию, при этом дата рассмотрения апелляции так и не назначена.
«К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», — написал Дуров.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Дурова в Париже в конце августа 2024 г. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну без особого разрешения.