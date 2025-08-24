Дуров заявил о серьезном ущербе имиджу Франции из-за своего ареста

По словам Дурова, уголовное расследование против него продолжается уже год, однако следствие так и не смогло найти доказательств противоправных действий ни со стороны самого предпринимателя, ни его компании. Telegram, как утверждает основатель мессенджера, всегда работал в соответствии с отраслевыми стандартами модерации контента и оперативно реагировал на все официальные запросы французских властей.