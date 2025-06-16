Павел Дуров обвинил французские СМИ в атаке на Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую прессу в атаке на мессенджер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он назвал показательным то, что французские СМИ не освещали его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, где Дуров рассказал о своем заключении во Франции. Тем не менее, по его словам, местная пресса продолжает публиковать материалы о его мессенджере Telegram. В пример он привел газету Le Monde, которая на прошлой неделе пригласила читателей рассказать, смотрят ли они пиратские трансляции футбольных матчей в мессенджере.
«Эта попытка собрать негативные отзывы выглядит частью более широкой кампании», – заключил Дуров.
По словам основателя Telegram, за семь недель после его ареста Le Monde опубликовала 40 негативных статей о мессенджере. При этом в подавляющем большинстве из них журналисты не запросили комментариев, нарушив профессиональную этику, а также проигнорировали все направленные командой Telegram фактические уточнения, рассказал Дуров.
Местные правоохранительные органы задержали Дурова в Париже в конце августа 2024 г. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В мае 2025 г. Дуров анонсировал прилет в Дубай в начале июня и «хорошие новости».