Павел Дуров обвинил французские СМИ в атаке на Telegram

Он назвал показательным то, что французские СМИ не освещали его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, где Дуров рассказал о своем заключении во Франции. Тем не менее, по его словам, местная пресса продолжает публиковать материалы о его мессенджере Telegram. В пример он привел газету Le Monde, которая на прошлой неделе пригласила читателей рассказать, смотрят ли они пиратские трансляции футбольных матчей в мессенджере.