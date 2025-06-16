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Павел Дуров обвинил французские СМИ в атаке на Telegram

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую прессу в атаке на мессенджер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал показательным то, что французские СМИ не освещали его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, где Дуров рассказал о своем заключении во Франции. Тем не менее, по его словам, местная пресса продолжает публиковать материалы о его мессенджере Telegram. В пример он привел газету Le Monde, которая на прошлой неделе пригласила читателей рассказать, смотрят ли они пиратские трансляции футбольных матчей в мессенджере.

«Эта попытка собрать негативные отзывы выглядит частью более широкой кампании», – заключил Дуров.

По словам основателя Telegram, за семь недель после его ареста Le Monde опубликовала 40 негативных статей о мессенджере. При этом в подавляющем большинстве из них журналисты не запросили комментариев, нарушив профессиональную этику, а также проигнорировали все направленные командой Telegram фактические уточнения, рассказал Дуров.

Местные правоохранительные органы задержали Дурова в Париже в конце августа 2024 г. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В мае 2025 г. Дуров анонсировал прилет в Дубай в начале июня и «хорошие новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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