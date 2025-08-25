Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сообщение о сбитых беспилотниках Собянин опубликовал в 05:25 мск 25 августа. По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.
Утром 24 августа при атаке украинского беспилотника на поселок Свень-Транспортная Брянской области пострадали четыре человека, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. Среди пострадавших – мальчик 2013 года рождения.