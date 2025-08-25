Газета
Главная / Политика /

China Daily: для встречи с Путиным Зеленский должен пойти на консенсус

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на консенсус по основным вопросам конфликта для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет China Daily.

В материале говорится, что до тех пор пока Москва и Киев не придут к какому-либо соглашению по ключевым вопросам, «ни одна встреча между ним [Зеленским] и Путиным не принесет желаемого результата».

Издание обратило внимание на украинский удар по насосной станции «Унеча» в Брянской области – ключевому элементу нефтепровода «Дружба». Через этот нефтепровод поставляется нефть в страны Евросоюза Венгрию и Словакию. Подчеркивается, что это еще сильнее усложняет ситуацию.

24 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил NBC News, что Россия признает президента Украины Владимира Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним. Российский министр отметил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Лавров также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об урегулировании.

