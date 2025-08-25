China Daily: для встречи с Путиным Зеленский должен пойти на консенсус

24 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил NBC News, что Россия признает президента Украины Владимира Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним. Российский министр отметил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Лавров также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об урегулировании.