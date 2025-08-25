Трамп выступил за аннулирование лицензий на вещание ABC и NBC
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости аннулирования лицензий телеканалов ABC и NBC «за несправедливое освещение деятельности республиканцев и/или консерваторов». Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.
Американский лидер назвал ABC и NBC самыми худшими и предвзятыми телеканалами в мире. Трамп задался вопросом, почему они не платят миллионы долларов в год в качестве лицензионных сборов.
«Их нужно лишить лицензий <…>, но, как минимум, они должны платить большие деньги за привилегию использовать самый дорогой эфир в любом месте и в любое время! Нечестная "журналистика" не должна поощряться, ее нужно пресекать!» – заявил Трамп.
В июне американский лидер заявил, что, по его мнению, нужно уволить всех журналистов, сомневающихся в результатах действий американских военных во время атаки на Иран. Трамп прокомментировал публикации журналистов, не считающих эффективными атаки США на Исламскую республику.