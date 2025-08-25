Мерц: Германия больше не может поддерживать систему «всеобщего благосостояния»
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не может позволить себе финансировать действующую систему социального обеспечения. По его словам, «государство всеобщего благосостояния» в нынешнем виде экономически несостоятельно. Об этом сообщает The Telegraph.
Мерц призвал к пересмотру системы пособий, на которую в прошлом году было потрачено 47 млрд евро. В нее входят выплаты по безработице, пособия на жилье и детей, а также ряд других субсидий.
Как отмечает The Telegraph, экономика Германии переживает стагнацию, тогда как социальные расходы растут из-за старения населения и роста безработицы. Дополнительным фактором является то, что значительная часть получателей пособий – не граждане Германии.
Мерц также подчеркнул намерение продолжить курс на ограничение миграции и проведение более «дружественной бизнесу» политики.
7 марта решение Германии нарастить госдолг ради инвестиций в оборону и инфраструктуру вызвало распродажи европейских облигаций. Резкое падение немецких гособлигаций аналитики сравнили с кризисом в 1989–1990 гг., последовавшим за падением Берлинской стены.