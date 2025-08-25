Дмитриев назвал ошибки политики причиной кризиса в Германии
Кризис системы социального обеспечения в Германии стал следствием многолетних неверных решений и просчетов властей, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
В соцсети Х он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который предупредил о невозможности поддерживать систему соцобеспечения в нынешнем виде. По словам главы РФПИ, кризис, о котором говорит канцлер, не упал с неба.
«Это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются», – написал Дмитриев.
25 августа стало известно, что Мерц призвал пересмотреть систему пособий, расходы на которую в 2024 г. составили 47 млрд евро. В нее входят выплаты по безработице, пособия на жилье и детям, а также другие субсидии.
Как отмечало издание The Telegraph, экономика Германии находится в состоянии стагнации, а социальные расходы растут из-за старения населения и увеличения безработицы. Дополнительным фактором называют то, что значительная часть получателей пособий – не граждане страны.