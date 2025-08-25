В ГД внесли проект, ужесточающий требования к мигрантам в сфере медстрахования
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внес в нижнюю палату законопроект, который предполагает ужесточение требований к иностранным гражданами в сфере медстрахования. Это следует из соответствующего документа.
В частности, проектом предлагается расширить перечень оснований для предоставления органам внутренних дел сведений, составляющих медицинскую тайну. Информацию могут передать, если иностранному гражданину была оказана неотложная или экстренная медицинская помощь и у которого отсутствует полис обязательного или добровольного медицинского страхования.
В пояснительной записке говорится, что сведения будут передавать для проведения дальнейших мероприятий на предмет законности нахождения такого иностранца на территории РФ.
Проектом предлагается внести изменения в ст. 13 ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Член Совета по правам человека (СПЧ) и врач Ольга Демичева 17 июля предложила рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ. По ее данным, мигранты часто завозят в Россию инфекции, из-за чего заболевают даже привитые граждане. В пример она привела вспышку менингококковой инфекции. Она отметила, что именно трудовые мигранты завезли ее в РФ.