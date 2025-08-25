В ГД внесли проект, ужесточающий требования к мигрантам в сфере медстрахования

Член Совета по правам человека (СПЧ) и врач Ольга Демичева 17 июля предложила рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ. По ее данным, мигранты часто завозят в Россию инфекции, из-за чего заболевают даже привитые граждане. В пример она привела вспышку менингококковой инфекции. Она отметила, что именно трудовые мигранты завезли ее в РФ.