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В СПЧ предложили рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации мигрантов

Ведомости

Член Совета по правам человека (СПЧ) и врач Ольга Демичева предложила рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ. Об этом она заявила в Telegram-канале совета. 

По данным Демичевой, мигранты часто завозят в Россию инфекции, из-за чего заболевают даже привитые граждане. В пример она привела вспышку менингококковой инфекции. Она отметила, что именно трудовые мигранты завезли ее в РФ.

Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому такая мера возможна.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов 16 июля рассказал, что с начала 2025 г. в России зарегистрировано 1200 случаев менингита, что вдвое превышает показатель за весь 2024 г. По его словам, если ранее среди умерших преобладали дети, то теперь доля взрослых значительно возросла – летальность в этой группе достигает 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%.

Эксперты связывают всплеск инфекции с низким охватом вакцинации среди мигрантов – на их долю приходится около 60% новых случаев. При этом вакцинация детей в столице, проводимая с 2021 г., позволила сократить их долю среди заболевших до 15%. Специалисты предлагают расширить программу вакцинации, включив в нее школьников, студентов и мигрантов.

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