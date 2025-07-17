В СПЧ предложили рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации мигрантов
Член Совета по правам человека (СПЧ) и врач Ольга Демичева предложила рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ. Об этом она заявила в Telegram-канале совета.
По данным Демичевой, мигранты часто завозят в Россию инфекции, из-за чего заболевают даже привитые граждане. В пример она привела вспышку менингококковой инфекции. Она отметила, что именно трудовые мигранты завезли ее в РФ.
Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому такая мера возможна.
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов 16 июля рассказал, что с начала 2025 г. в России зарегистрировано 1200 случаев менингита, что вдвое превышает показатель за весь 2024 г. По его словам, если ранее среди умерших преобладали дети, то теперь доля взрослых значительно возросла – летальность в этой группе достигает 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%.
Эксперты связывают всплеск инфекции с низким охватом вакцинации среди мигрантов – на их долю приходится около 60% новых случаев. При этом вакцинация детей в столице, проводимая с 2021 г., позволила сократить их долю среди заболевших до 15%. Специалисты предлагают расширить программу вакцинации, включив в нее школьников, студентов и мигрантов.