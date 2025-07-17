В СПЧ предложили рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации мигрантов

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов 16 июля рассказал, что с начала 2025 г. в России зарегистрировано 1200 случаев менингита, что вдвое превышает показатель за весь 2024 г. По его словам, если ранее среди умерших преобладали дети, то теперь доля взрослых значительно возросла – летальность в этой группе достигает 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%.