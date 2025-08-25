Генконсульство РФ в Стамбуле готовит запрос по поводу пропажи пловца Свечникова
Генконсульство России в Стамбуле занимается подготовкой запроса турецкой стороне из-за инцидента с пропавшим российским пловцом Николаем Свечниковым во время заплыва в проливе Босфор. Об этом диппредставительство сообщило агентству ТАСС.
Дипломаты добавили, что получили сведения о пропаже спортсмена. При этом в настоящее время не поступало официальной информации от турецкой стороны по данному вопросу.
«Генконсульство готовит запрос в компетентные органы Турции по указанному инциденту», – отметили в диппредставительстве.
Кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Родственница пловца Алена рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели Николая посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.