BBC: украинцы в Великобритании разбирают вейпы для изготовления деталей БПЛА
Украинцы, проживающие в британском городе Лидс, используют детали от одноразовых вейпов для военных нужд. Об этом сообщает BBC.
По данным издания, аккумуляторы и провода от использованных устройств применяются для питания беспилотников, телефонов и приборов ночного видения. Один из собеседников отметил, что такие комплектующие иногда становятся «единственным источником энергии» для украинских военных.
В Великобритании действует запрет на продажу одноразовых вейпов – его ввели в этом году для защиты экологии и здоровья детей. До ограничений в стране еженедельно выбрасывалось около 8,2 млн таких устройств.
Между тем в ночь на 25 августа российские средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник над несколькими регионами РФ. Семь дронов были уничтожены в Смоленской области, шесть – в Брянской, по три – в Орловской и Московской (включая два, летевших в сторону столицы). Еще по одному беспилотнику сбили в Калужской и Тверской областях.