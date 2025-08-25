BBC: украинцы в Великобритании разбирают вейпы для изготовления деталей БПЛА

Между тем в ночь на 25 августа российские средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник над несколькими регионами РФ. Семь дронов были уничтожены в Смоленской области, шесть – в Брянской, по три – в Орловской и Московской (включая два, летевших в сторону столицы). Еще по одному беспилотнику сбили в Калужской и Тверской областях.