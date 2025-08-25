Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России

Наибольшее число сбитых БПЛА – семь единиц – пришлось на территорию Смоленской области. Еще шесть беспилотников были ликвидированы в Брянской области и по три – в Орловской и Московском регионе (включая два БПЛА, летевших в сторону столицы). По одной воздушной цели было поражено в Калужской и Тверской областях.