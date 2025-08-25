Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 24 августа до 7:00 мск 25 августа, сообщает Минобороны.
Наибольшее число сбитых БПЛА – семь единиц – пришлось на территорию Смоленской области. Еще шесть беспилотников были ликвидированы в Брянской области и по три – в Орловской и Московском регионе (включая два БПЛА, летевших в сторону столицы). По одной воздушной цели было поражено в Калужской и Тверской областях.
Утром 24 августа украинский беспилотник атаковал поселок Свень-Транспортная Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадали четыре человека, в их числе – мальчик 2013 года рождения.
В этот же день БПЛА атаковали промпредприятие в Сызрани. Как сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обошлось без погибших и пострадавших.