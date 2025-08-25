МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в мероприятиях Московской недели кино

Аллен принял участие в Московской международной неделе кино 24 августа. Он присоединился к мероприятию по видеосвязи. Встречу с ним провел режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Аллен выразил восхищение российским кинематографом, особо отметив картину «Война и мир». Американский режиссер говорил, чтобы был бы не против снять кино в России, если появится интересное предложение.