Иран и «евротройка» проведут переговоры по ядерной программе в Женеве

До этого появлялась информация, что Великобритания, Франция и Германия готовы восстановить санкции ООН против Ирана по механизму snapback, если до конца августа не будет достигнута новая договоренность. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Тегеран нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 г., поэтому европейские страны «имеют полное право» вновь ввести эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое 10 лет назад.