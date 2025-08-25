Иран и «евротройка» проведут переговоры по ядерной программе в Женеве
Иран и страны «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия) проведут 26 августа новый раунд переговоров по ядерной программе в Женеве. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.
Иранскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи. Стороны планируют обсудить развитие ядерной программы Ирана и вопрос антииранских санкций.
20 июля сообщалось о договоренности возобновить диалог, однако время и место встречи тогда оставались предметом обсуждений. Пояснялось лишь, что новый раунд пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел.
До этого появлялась информация, что Великобритания, Франция и Германия готовы восстановить санкции ООН против Ирана по механизму snapback, если до конца августа не будет достигнута новая договоренность. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Тегеран нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 г., поэтому европейские страны «имеют полное право» вновь ввести эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое 10 лет назад.