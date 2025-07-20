Иран и «евротройка» договорились возобновить переговоры по ядерной программе

Ранее на этой неделе стало известно, что главы внешнеполитических ведомств «евротройки» договорились восстановить санкции ООН против Ирана (механизм snapback), если последний не заключит с ними ядерную сделку к концу августа. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Тегеран нарушил условия ядерного соглашения 2015 г. (СВПД), поэтому Париж и другие европейские страны «имеют полное право» возобновить эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое в отношении Исламской Республики 10 лет назад.