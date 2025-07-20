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Иран и «евротройка» договорились возобновить переговоры по ядерной программе

Ведомости

Иран и европейская тройка (Великобритания, Франция и Германия) договорились возобновить переговоры по ядерной программе, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Сроки и место проведения переговоров находятся в стадии обсуждения, отметил собеседник агентства. Также пока не принято решение о том, какая страна проведет предстоящие переговоры. Сообщалось, что следующий раунд переговоров состоится на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции и Германии.

Ранее на этой неделе стало известно, что главы внешнеполитических ведомств «евротройки» договорились восстановить санкции ООН против Ирана (механизм snapback), если последний не заключит с ними ядерную сделку к концу августа. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Тегеран нарушил условия ядерного соглашения 2015 г. (СВПД), поэтому Париж и другие европейские страны «имеют полное право» возобновить эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое в отношении Исламской Республики 10 лет назад.

Страны Запада рассматривают механизм snapback как инструмент давления на Иран и как запасной вариант, если диалог потерпит неудачу, писал Axios. Сообщалось, что в ближайшее время европейцы планируют передать иранской стороне предложения, которые включают меры по восстановлению Тегераном работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах, приостановленной 25 июня, а также вывоз из страны около 400 кг урана, обогащенного до 60% (практически оружейного уровня).

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