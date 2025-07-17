США и Европа приготовили Ирану ультиматум по ядерной сделке

США и Европа приготовили Ирану ультиматум по ядерной сделкеЕсли он не откажется от обогащения урана, будут восстановлены санкции ООН
Главы внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании и Германии договорились восстановить санкции ООН против Ирана (механизм snapback), если последний не заключит с ними ядерную сделку к концу августа, заявил 15 июля французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро после окончания заседания Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам в Брюсселе. По его словам, Тегеран нарушил условия ядерного соглашения 2015 г. (СВПД), поэтому Париж и другие европейские страны «имеют полное право» возобновить эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое в отношении Исламской Республики 10 лет назад.
Государства евротройки, помимо России, США, Китая и Ирана, являются участниками СВПД. Но действие этого соглашения фактически прекратилось после выхода из него американцев при первом президентстве Дональда Трампа в 2018 г. На исходе своих президентских полномочий Трамп пытался перезапустить механизм snapback, но этот процесс прекратила администрация Джо Байдена, стремившаяся тогда возобновить переговоры с иранской стороной. Предотвратить snapback вето Совбеза ООН, согласно тексту СВПД, невозможно.
Накануне заседания европейских министров проблема иранской ядерной программы также поднималась в ходе телефонных переговоров госсекретаря США Марко Рубио с главами МИДов Франции, Германии и Великобритании, сообщила пресс-служба госдепартамента без указания деталей. Позже Axios и Associated Press со ссылкой на несколько источников подтвердили, что в ходе переговоров они договорились об установке крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном на конец августа. По их данным, санкции автоматически возвращаются через 30 дней после активации. Срок истекает 18 октября, поэтому европейские государства хотят успеть их ввести до того, как Россия возглавит в том же месяце Совбез ООН, сообщили собеседники Axios.
Страны Запада рассматривают механизм snapback как инструмент давления на иранскую сторону и как запасной вариант, если диалог потерпит неудачу, уточнили в Axios. В ближайшее время европейцы планируют передать иранской стороне предложения, которые включают меры по восстановлению Тегераном работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах, приостановленной 25 июня, а также вывоз из страны около 400 кг урана, обогащенного до 60% (практически оружейного уровня), сообщили собеседники агентства.
В то же время иранский парламент 16 июля выступил против возобновления переговоров по иранской ядерной программе с США, пока не будут выполнены предварительные условия Ирана, передает агентство ISNA. При этом в заявлении не уточнили, о каких условиях идет речь. После окончания 12-дневной воздушной войны 24 июня министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявлял, что Тегеран не станет вести переговоры с американцами, пока не получит от них гарантий ненападения на его страну в будущем. А до этого он неоднократно выступал против ядерного соглашения, которое предполагает полный отказ Ирана от обогащения урана.
Правда, и американская сторона, похоже, пока не спешит возобновлять переговоры с Тегераном. В этом сегодня нет необходимости, поскольку США и Израиль «уничтожили большую часть» иранских ядерных объектов во время недавних воздушных атак, заявил журналистам 15 июля Трамп.
До 12-дневной войны Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые не привели к каким-либо результатам.
США и страны евротройки консолидированно выступили против Ирана, так как они увидели угрозу восстановления Тегераном своей ядерной программы после прекращения ирано-израильского вооруженного противостояния, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Теоретически, продолжает эксперт, Тегеран готов вести переговоры с европейцами, поскольку они внушают больше доверия иранской стороне, чем американцы. Другое дело, что без участия Вашингтона потенциальная ядерная сделка не имеет практического смысла, добавил иранист.
Страны Запада оказывают давление на Иран, чтобы использовать открывшееся окно возможностей после окончания 12-дневной войны и убедить его вернуться к сотрудничеству с МАГАТЭ, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его словам, если Тегеран создаст ядерное оружие, то у него отпадет необходимость в заключении сделки, что может привести к снижению зависимости Исламской Республики от Европы и полной переориентации ее политики на Восток. Эта политика, продолжает востоковед, еще имеет символическое значение: так евротройка хочет продемонстрировать единство так называемого коллективного Запада, несмотря на их разногласия с политикой Трампа.
Безусловно, запуск механизма snapback окажет негативный эффект на экономику Ирана, отмечает Васькин. Но после этого у Запада исчезнет инструмент давления на Тегеран, а у иранцев возникнет дополнительный стимул для создания ядерной бомбы, предупредил эксперт. «Если санкции последуют, то для Ирана исчезнут препятствия к созданию ядерного оружия для защиты от потенциальных атак Израиля и США. Впрочем, я не исключаю вероятность новой региональной эскалации в ближайшее время, как это было в период 12-дневной войны», – говорит Садыгзаде.