США и Европа приготовили Ирану ультиматум по ядерной сделке

В то же время иранский парламент 16 июля выступил против возобновления переговоров по иранской ядерной программе с США, пока не будут выполнены предварительные условия Ирана, передает агентство ISNA. При этом в заявлении не уточнили, о каких условиях идет речь. После окончания 12-дневной воздушной войны 24 июня министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявлял, что Тегеран не станет вести переговоры с американцами, пока не получит от них гарантий ненападения на его страну в будущем. А до этого он неоднократно выступал против ядерного соглашения, которое предполагает полный отказ Ирана от обогащения урана.