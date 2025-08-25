Германия выделит на помощь Украине по 9 млрд евро в ближайшие два года
ФРГ закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд, сообщил министр финансов страны Ларс Клингбайль, находясь с визитом в Киеве. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который также находится в Киеве, заявил, что в этом и в 2026 г. власти выделят более $8 млрд на помощь Украине.
22 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, также находясь в Киеве, сообщал, что за последний месяц страны НАТО закупили у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. По его словам, за указанный период закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование. Генсек также сообщил, что последуют дополнительные поставки вооружений.